İzmir'de 'AK Noktalar' hizmete başladı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir'in Konak ilçesinde başlatılan ve vatandaşların parti ile iletişimini kolaylaştıran 'AK Noktalar' bugün faaliyete geçti. İzmir'de ilk kez açılan AK Noktaları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bu noktalarla, vatandaşlarımızın bize olan isteklerini, taleplerini not edecek ve çözüme kavuşturmaya çalışacağız dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Konak ilçesine bağlı Basmane, Alsancak, Konak Çarşı ve Konak Kızlarağası olmak üzere dört farklı noktada başlatılan ve vatandaşların parti ile iletişimini kolaylaştıran 'AK Noktalar' bugün faaliyete geçti. AK Noktalar, İzmir'in farklı bölgelerinde yaygınlaştırılarak 30 ilçede uygulamaya konulacak. Dört farklı noktayı da ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Noktaları, İzmir'de başlattık ve güzel bir uygulama oldu. Siyaset, insan odaklı yapılması gereken bir iş. Vatandaşlarımızın İzmir'de en yoğun olduğu bölgeler de belli. Kıbrıs Şehitleri, Basmane Meydanı, Kemeraltı çıkışı, Bayraklı'da Sevgi Yolu, Buca'da Şirinyer, Karabağlar'da Eski İzmir gibi İzmir'in 30 ilçesinde en yoğun yerlerde AK Noktalar kurmayı düşündük. AK Parti İzmir İl Başkanımız ile bunu istişare ettik. Bugün Konak'ta bu uygulamaya biz de eşlik ettik. Haftanın birkaç günü ilçe teşkilatlarımız bu noktalarda bulunacak. Vatandaşlarımızın bize olan isteklerini, taleplerini not edeceğiz. Çözemedikleri problemleri çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Aynı zamanda buradan bir beslenme durumumuz da ortaya çıkacak. Ülkeyi yönetirken mutlaka toplumdan bir şeyler almamız gerekiyor. Seçim dönemlerinde bunlar her siyasi parti tarafından yapılıyor, ancak önemli olan seçim dönemleri dışında bu tür faaliyetlerde bulunmak. Bu anlamda biz de seçim dışında en kalabalık yerlerde vatandaşımızın talep ve isteklerini almak için böyle bir faaliyeti başlatmış olduk. Üye olmak isteyen vatandaşlarımız da üye olacak. Bir yandan da bir siyasi parti olarak görünürlük sağlamış olacağız. İnşallah İzmir ve ülkemiz için faydalı bir çalışma olur dedi.

Kaynak: DHA