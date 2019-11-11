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İzmir'de AK Parti'li üyelerin "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu"ndan istifa etmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, tereddütleri giderilinceye kadar "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu"ndan istifa eden AK Partili kadın meclis üyelerinin yerine yeni isimler bildirmeyeceklerini belirtti.

11.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:00İzmir'de AK Parti'li üyelerin
AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, tereddütleri giderilinceye kadar "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu"ndan istifa eden AK Partili kadın meclis üyelerinin yerine yeni isimler bildirmeyeceklerini belirtti.
Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı birinci toplantısı Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun ismi ve logosunun değiştirilmesi nedeniyle istifa eden AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti'li üyeler Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul'un yerlerine, yine AK Parti grubu içinden komisyon üyelerinin belirlenmesi kararı verildi.
CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılıç, yaptığı konuşmada, istifa eden üyelerle 7 aydan bu yana siyaset üstü çalıştıklarını belirtirken, "İstifa etme kararı almışlar. Bu, belediye mevzuatında olan bir şey. AK Parti grubundan komisyon için yeni üye isimlerinin teklif edilmesini bekliyoruz." dedi.
Özgür Hızal da arkadaşlarının demokratik anlamda tepkilerini dile getirmek için komisyon üyeliğinden istifa kararı aldıklarını söyledi.
Bu süreçte tereddütlerini çokça dile getirdiklerini ifade eden Hızal, "Bizim amacımız yeni bir tartışma açmak değil. Bu nedenle önümüzdeki süreçte tereddütlerimizin giderilmesi noktasında bir adım atılmasını bekliyoruz. Bu adımlar atılmadığı taktirde, bugün ve önümüzdeki süreçte 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'na üye bildirmeme kararını size ve meclis heyetine bildirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Başkan Soyer ise Hukuk Komisyonundan aldığı bilgiye göre, komisyonun 6 üyeyle görev yapabileceğini ifade etti.
Toplantının dilek ve öneri kısmında söz alan Dilek Yıldız Büyükdağ, aylardır verdikleri önergelerin Soyer tarafından dikkate alınmadığını savunarak, sürecin kendilerini istifaya zorladığını dile getirdi.
Öte yandan İZSU'nun 2019 yılı yatırım ve diğer harcamaları için 150 milyon lira kredinin kullanılmasına ilişkin önerge mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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