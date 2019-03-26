İzmir'de Akaryakıt İstasyonundan Hırsızlık

Kaynak: AA

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan içerisinde 8 bin lira bulunan çelik kasa çalındı.Alınan bilgiye göre, Hayrettin Paşa Caddesi'nde işletmeciliğini R.H'nin yaptığı akaryakıt istasyonundan içinde 8 bin lira bulunan çelik kasa çalındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzü kapalı iki kişinin taş ile kırdıkları camdan içeri girerek güvenlik kamerasının yönünü değiştirdiğini, daha sonra çelik kasayı sürükleyerek götürdüklerini tespit etti.Olayın faillerinden C.E. yakalanırken A.T. ile U.İ.O'nun arandığı bildirildi.