İzmir'de akü hırsızlığı şüphelisi yakalandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
16.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:56
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde çalınan 8 akünün bulunması için çalışma başlattı. Şüphelinin S.A. olduğunu ve kiralık araçla olayı gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı ikametinde gözaltına aldı.
Zanlının aracında da 6 akü ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri devam eden şüpheli, adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA