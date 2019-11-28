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İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Gaziemir ilçesinde bir vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

28.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:46İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması
Valisi Erol Ayyıldız, ilçesinde bir vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.
Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde yaşayan Bayram Şenol adlı vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın devam ettiğini belirtti.

Söz konusu mahallede Alevi vatandaşların yaşadığını vurgulayan Ayyıldız, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir." diye konuştu.

Gaziemir, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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