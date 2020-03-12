İzmir'de alışveriş merkezinde korku dolu anlar
İzmir'de alışveriş merkezinde korku dolu anlarİzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinde kimliği belirsiz bir kişi, rastgele ateş etmeye başladı.
12.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:04
İzmir 'de alışveriş merkezinde korku dolu anlar
İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinde kimliği belirsiz bir kişi, rastgele ateş etmeye başladı. AVM içerisindeki müşterilerin de mağazalara sığınırken, birçok mağazanın kepen indirdiği bildirildi.
Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle alışveriş merkezinde kimliği belirsiz bir kişi, rastgele ateş etmeye başladı. AVM içerisindeki müşterilerin de mağazalara sığınırken, birçok mağazanın kepen indirdiği bildirildi.
Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İzmir'de alışveriş merkezinde korku dolu anlar
Manşet
Haberler
Güncel
Yeniden üremeye başlayan çöl çekirgeleri, Irak sınırına kadar geldi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı
Güncel
Son dakika: Reklam Kurulu, 25 yıl sonra ilk defa koronavirüs fırsatçıları için toplanacak