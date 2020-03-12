İzmir'de alışveriş merkezinde tüfekle ateş açan zanlı gözaltına alındı
İzmir'de alışveriş merkezinde tüfekle ateş açan zanlı ikna edilerek gözaltına alındı.
12.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:22
İzmir 'de alışveriş merkezinde tüfekle ateş açan zanlı ikna edilerek gözaltına alındı.
Bornova ilçesindeki alışveriş merkezine bir kişinin pompalı tüfekle girmesi üzerine polise haber verildi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, alışveriş merkezini tahliye etti.
Şüphelinin alışveriş merkezinin ikinci katındaki camlara doğru ateş açtığı ancak herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
Polis ekiplerinin konuşarak ikna ettiği 17 yaşındaki şüpheli A.Ö, gözaltına alınarak Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin ilk ifadesinde, ailesinin alışveriş merkezinde bulunan kişiden alacağı olduğunu ve eylemi bu sebeple gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Olay sırasında alışveriş merkezinde bulunan, ismini vermek istemeyen kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok korktuklarını belirterek, "Alışveriş merkezinden çıkmak üzereyken eli silahlı bir kişi bir anda bariyerlerden atlayıp içeri girdi. Ardından çevreye ateş etmeye başladı. Çok kortuk, bazı kişiler diğer tarafa doğru kaçtı, ben bir yere saklandım." diye konuştu.
Bornova ilçesindeki alışveriş merkezine bir kişinin pompalı tüfekle girmesi üzerine polise haber verildi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, alışveriş merkezini tahliye etti.
Şüphelinin alışveriş merkezinin ikinci katındaki camlara doğru ateş açtığı ancak herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
Polis ekiplerinin konuşarak ikna ettiği 17 yaşındaki şüpheli A.Ö, gözaltına alınarak Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin ilk ifadesinde, ailesinin alışveriş merkezinde bulunan kişiden alacağı olduğunu ve eylemi bu sebeple gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Olay sırasında alışveriş merkezinde bulunan, ismini vermek istemeyen kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok korktuklarını belirterek, "Alışveriş merkezinden çıkmak üzereyken eli silahlı bir kişi bir anda bariyerlerden atlayıp içeri girdi. Ardından çevreye ateş etmeye başladı. Çok kortuk, bazı kişiler diğer tarafa doğru kaçtı, ben bir yere saklandım." diye konuştu.
Kaynak: AA
Manşet
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