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İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü.

06.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:50 İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü
'in ilçesinde alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Bozdağ, bir arkadaşıyla terk edilmiş araçta alkol aldıktan sonra fenalaştı.
Arkadaşının çevredekilere vermesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sahte içki tüketmiş olabileceği değerlendirilen ve sokakta yaşadığı öğrenilen Bozdağ'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bozdağ'ın arkadaşı ise tedbir amaçlı hastanede kontrol altına alındı.

Karabağlar, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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