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İzmir'de ambulans kaçıran şahıs yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 112'ye bağlı bir ambulansı kaçıran şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

31.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:51
İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde 112'ye bağlı bir ambulansı kaçıran şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Şahsın, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası bulunduğu ifade edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Bostanlı semtinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K. (33), ambulans ekiplerinin bir anlık boşluğunu fırsat bilerek ambulansın şoför koltuğuna binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Durumu fark eden ambulans görevlileri olayı polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ile ambulans arasında amansız bir kovalamaca başladı. Polis ekiplerin dur ihtarına rağmen kaçışını sürdüren şahıs, Karabağlar Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında kıskıvrak yakalandı.
Öte yandan, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkasının bulunduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulans ise görevlilerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Mustafa İç/İHA) İzmir’de ambulans kaçıran şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karşıyaka, Polis, İzmir, Güncel

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İzmir'de ambulans kaçıran şahıs yakalandı
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