İzmir'de ambulansın çarptığı çift yaşamını yitirdi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan çifte seyir halindeki bir ambulans çarptı.
18.03.2020 06:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 06:01
İzmir 'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan çifte seyir halindeki bir ambulans çarptı. Kazada ağır yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda meydana geldi. Konak yönünden Karabağlar istikametine gitmekte olan S.Ç., idaresindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Kılıç(78) ve eşi Münevver Kılıç'a (76) çarptı. Kazada ağır yaralanan Nazmi ve Münevver Kılıç çifti, olay yerine çağrılan ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Nazmi Kılıç ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Münevver Kılıç çifti yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kazaya karışan ambulans olay yerine çağrılan çekice yardımı ile bölgeden kaldırılırken, ambulans şoförü S.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda meydana geldi. Konak yönünden Karabağlar istikametine gitmekte olan S.Ç., idaresindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Kılıç(78) ve eşi Münevver Kılıç'a (76) çarptı. Kazada ağır yaralanan Nazmi ve Münevver Kılıç çifti, olay yerine çağrılan ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Nazmi Kılıç ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Münevver Kılıç çifti yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kazaya karışan ambulans olay yerine çağrılan çekice yardımı ile bölgeden kaldırılırken, ambulans şoförü S.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Haberler
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Haberler
Emre Belözoğlu istedi, Fenerbahçe teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'la anlaştı
Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı