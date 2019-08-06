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İzmir'de amonyak gazı faciası: Zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir tavuk fabrikasında soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından etkilenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı.

06.08.2019 07:55 İzmir'de amonyak gazı faciası: Zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir tavuk fabrikasında soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından etkilenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağyurdu Mahallesi'nde bir tavuk fabrikasının parça paket bölümünde gece vardiyasında çalışan 25 işçi, bulantı, kusma ve nefes darlığı yaşadıkları gerekçesi ile fabrika yetkililerine başvurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine işçiler, fabrikaya gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından zehirlendiği belirlendi.

Öte yandan, gazdan etkilenen 12 işçinin İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine sevk edileceği aktarıldı.

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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