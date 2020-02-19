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İzmir'de apartman dairesinde yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

İZMİR'in Buca ilçesinde, 10 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı.

19.02.2020 04:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 04:45İzmir'de apartman dairesinde yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

İZMİR'in ilçesinde, 10 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında 3650 sokakta bulunan 10 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartman dairesinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Apartman dairesine giren bir vatandaş, evdeki İsmail, Azize, Sıla ve Hafize Dağtekin'i dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı ancak Dağtekin ailesi ve 6 komşusu dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. ekipleri de tüm apartman sakinlerini binadan dışarı çıkardı. Yangında Dağtekin ailesinin evi kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangına ilk müdahaleyi yapan İbrahim S., "Bir gürültü duydum. Yangın çıktığını görünce, yangın tüpünü arabadan aldım. Göz gözü görmüyordu, müdahale ettik. Komşuluk görevimizi yaptık. Çok kötüydü Allah bir daha göstermesin, çok kötü bir andı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apartmandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Röportaj

-Dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale edilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



İtfaiye, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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