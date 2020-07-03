İzmir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir sitedeki apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

03.07.2020 06:30 | Son Güncelleme: 03.07.2020 08:26
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir sitedeki apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Küçük Çiğli Mahallesi 8780 Sokak'ta bulunan bir site içindeki 6 katlı apartmanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının diğer katlara sıçraması sonucu dairelerde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri merdivenle indirdi.
İndirilen vatandaşlar olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince tedavi edildi.
Yangında sitede bulunan dairelerde hasar meydana geldi. İzmir’de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Çiğli, İzmir, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››İzmir'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

08:32: Ağabeyinin öldüğü kavgada yaralanan kişi: Köylüler gelmese katliam yapacaklardı - Haber 08:31: Boynuzlu engerek yılanının üstüne bastı - Haber 08:31: Albino piton yavrusu, Antalya Akvaryum'un maskotu oldu - Haber 08:29: Sivas Katliamı'nın 27. yıl dönümünde 33 aydın ve sanatçı anıldı - Haber 08:28: Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Haber 08:20: "Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı - Magazin 23:57: İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı - Haber 23:56: Çoklu baro düzenlemesinde yeni gerginlik! Baro başkanları Meclis'e alınmadı - Haber 21:20: TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti - Spor 12:02: Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi - Haberler