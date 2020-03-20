İzmir'de araba vapuru seferlerine düzenleme
İzmir'de araba vapuru seferlerinin saat 22.00'ye kadar yapılacağı açıklandı.
20.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:42
İzmir 'de araba vapuru seferlerinin saat 22.00'ye kadar yapılacağı açıklandı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren araba vapuru seferlerinin geçici süreliğine saat 22.00'ye kadar yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, güncel sefer saatlerinin "www.izdeniz.com.tr" adresinden duyurulduğu bilgisi paylaşıldı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren araba vapuru seferlerinin geçici süreliğine saat 22.00'ye kadar yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, güncel sefer saatlerinin "www.izdeniz.com.tr" adresinden duyurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA