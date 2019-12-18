Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de araç denize uçtu - Haberler

İzmir'de araç denize uçtu

İzmir'in Foça ilçesinde bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu.

18.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:38İzmir'de araç denize uçtu
'in ilçesinde bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Foça yeni liman yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla denize uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. Hafif yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen AKS ekipleri, aracı emniyete aldıktan sonra ahtapot çekici ile karaya çıkardı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir, Foça, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:59 Ozan Ceyhun: İslamofobi Avrupa'nın gündelik hali - Haberler
11:57 Nizip polisi suçlulara göz açtırmıyor - Haberler
11:55 Gaziantep'te trafik uygulamaları - Haberler
11:55 Şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı - Haberler
11:54 Eşini öldürüp 3 gün cesediyle yaşayan sanık hakim karşısına çıktı - Haberler
11:15 Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi - Haberler
10:56 Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum - Haberler
10:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerle olan namaz anısı güldürdü - Haberler
10:41 İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Urla Belediye Başkanı'ndan veda paylaşımı - Haberler
10:39 Kendini yoğurtçu olarak tanıtan hırsız yaşlı kadının altı bin lirasını çaldı - Haberler
18.12.2019 12:05:55