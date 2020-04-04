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İzmir'de araç yıkama istasyonlarına haftada iki gün izin verilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi su tasarrufunu artırmak için araç yıkama istasyonlarının haftada en fazla iki gün çalışmasına izin verileceği bildirildi.

04.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:30
İzmir'de araç yıkama istasyonlarına haftada iki gün izin verilecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi su tasarrufunu artırmak için araç yıkama istasyonlarının haftada en fazla iki gün çalışmasına izin verileceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kentte su tüketiminin artması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ilave önemler aldı.
İzmir'de önceki yılın mart ayına göre 1 milyon metreküp daha fazla su tüketildiğinin belirtildiği açıklamada, "Önümüzdeki aylarda da devam edeceği düşünülen mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için su tüketiminin kontrol altına alınması gerektiğini düşünen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir düzenlemeye gidiyor. Genel Sekreter Buğra Gökçe imzasıyla ilçe belediye başkanlıklarına gönderilen bir yazıyla ruhsatsız çalışan araç yıkama istasyonlarının faaliyetlerine son verilmesi istendi. Ruhsatlı istasyonların çalışma sürelerine ise kısıtlama getirildi." ifadelerine yer verildi.
Yazıda ilçe belediyelerinden yasal şartları taşıyan araç yıkama istasyonlarının haftada en fazla iki gün çalışmalarına izin verecek düzenlemelerin yapılması ve denetimlerin sağlanması talep edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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