İzmir'de Aracın Çarptığı Yaya Öldü

İzmir
'in Konak
ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alsancak semti Şehitler Bulvarı'ndan Bornova
istikametine giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, üst geçit yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Şengül'e (59) çarptı.
Kaza sonrası araç sürücüsü kaçarken yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şengül, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Bornova,Konak,İzmir
18 Kasım 2018 Pazar 12:35