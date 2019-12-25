Haberler » Güncel » İzmir'de araçlardan hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasına takıldı - Haber

İzmir'de araçlardan hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasına takıldı

İzmir'de park halindeki araçların aynalarını, logolarını ve ses sistemlerini çalan şüpheli, güvenlik kameralarını inceleyen polisin detaylı çalışması sonucunda yakalandı.

25.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:31 İzmir'de araçlardan hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasına takıldı
'de park halindeki araçların aynalarını, logolarını ve ses sistemlerini çalan şüpheli, güvenlik kameralarını inceleyen polisin detaylı çalışması sonucunda yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki 35 ABE 473 plakalı otomobilin aynası ile logosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Olay yerinde ve otomobilde parmak izi çalışması yapan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan detaylı incelemede, şüphelinin çaldığı malzemeleri bir çuvala koyup kamyonetin kasasına bıraktığı belirlendi.

Kamyonetin kasasındaki malzemelere el koyan ekipler, parmak izi çalışması sonucu zanlının A.S. (20) olduğunu tespit etti.
A.S, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyon sonucu, çalıntı bir hafif ticari araçla dolaştığı sırada yakalandı. Araçta yapılan aramada, başka bir araca ait olduğu belirlenen ses sistemi de ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlı ifadesinde, yakalandığı aracın, kapısının açık ve anahtarının üzerinde olduğunu, dolaşmak için aracı aldığını, araçtaki malzemelerden ise bilgisinin olmadığını iddia etti. Zanlı, uyuşturucu ve antidepresan haplar kullandığını, diğer hırsızlık olaylarını hatırlamadığını da ileri sürdü.
Farklı ilçelerde araçlardan 5 hırsızlık olayına daha karıştığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının, bir otomobilin aynasını ve logosunu kırıp çantasına koyma anı yer alıyor.

Hırsızlık Büro Amirliği, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:22   Ankara'daki FETÖ operasyonlarına yönelik haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
12:22   Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı - Haber
12:22   Sivas Belediyesinden "Haydi Gençler Gezelim" projesi - Haber
12:22   Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haber
12:17   Çocuk Gelişimi öğrencileri bahçeye renk kattı - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:27:26