04 Aralık 2018, 11:53
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İzmir'de, Aranan 292 Kişi Yakalandı

İzmir

İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 292 kişi yakalandı.

İZMİR'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 292 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 26 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında kent genelinde denetim yaptı. Denetimlerde 17 bin 859 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, farklı suçlardan aranan 292 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasındaki 19 kişinin, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında arandığı ortaya çıktı. Ekipler 434 araç ile 255 motosikleti de inceledi. Denetimlerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 110 mermi, 151 gram esrar, 5 gram kokain ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 11 işyeri ile 261 şüpheli hakkında da adli ve idari işlem uygulandı. - İzmir
04 Aralık 2018 Salı 11:53