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İzmir'de aranan 311 kişi yakalandı

İZMİR'de, polisin huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yaptığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 311 kişi yakalandı.

13.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:41İzmir'de aranan 311 kişi yakalandı

İZMİR'de, polisin huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yaptığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 311 kişi yakalandı. Şüphelilerden 6'sının, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirdi. 15 bin 488 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 311 kişi yakalandı. Şüphelilerden 6'sının, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. 411 araç ile 205 motosikletin de kontrol edildiği denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca, 51 mermi, 2 kurusıkı, 2 pompalı tüfek, 33 fişek ile 113 gram esrar, 6 gram kokain, 2 gram eroin ve 45 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 41 iş yeri ve kumar oynayan bin 104 şüpheli hakkında da idari işlem yapıldı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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