İzmir'de aranan 328 kişi yakalandı

İZMİR'de, polis ekiplerince huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada kent genelinde, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler yaptı. 17 bin 469 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 328 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi. 461 araç ile 218 motosikletin de incelendiği denetimlerde; 5 ruhsatsız tabanca, 28 mermi, 6 kurusıkı, 6 pompalı tüfek, 71 fişek ile 6 bin 856 gram esrar, 18 gram kokain, 14 gram eroin ve 297 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynatılan 43 iş yeri ve 1108 şüpheli ile ilgili de idari işlem yapıldı.