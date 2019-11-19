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İzmir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde İzmir'de aranan 4 şüpheli yakalandı.

19.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:46İzmir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde İzmir'de aranan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen muvazzaf astsubaylar F.Ö., H.G., M.E.A. ile S.Ş.'yi bulundukları adresleri tespit ederek yakaladı.

Gözaltına 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği İzmir'e gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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