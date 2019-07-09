09.07.2019 17:09
Haberler» Güncel» Haber

İzmir'de aranan cinayet zanlısı yakalandı

İzmir

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla aranan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Haziran'da Yamanlar Mahallesi Barış Caddesi'nde silahla vurulan Deniz Özdemir'in (41) katil zanlısı olarak aranan G.Y'nin saklandığı yeri tespit etti.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı.

Cinayet Büro Amirliğine götürülen zanlı, ifadesinde tartıştıklarını Özdemir'in kendisine çok küfür ettiğini sinirlerine hakim olamadığını ve Özdemir'i vurup kaçtığını söylediği öğrenildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Bayraklı, İzmir, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:22   Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Ürdün'de toplandı
18:20   "Türkiye hukuk devletidir"
18:20   Suça karıştığı tespit edilen Suriyeliler sınır dışı edildi
18:20   Çaldıran'da sağanak sele neden oldu
18:20   Cenaze yolunda trafik kazası: 5 yaralı
18:19   Kleopatra Koyu ihalesine iptal
18:19   DHA ANKARA - Turgut Arslan'ı ağır yaralayan darbeci asker için istenen ceza belli oldu (1)