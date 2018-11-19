İzmir'de Aranan Hükümlü Yakalandı

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:42



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:42

İzmir'in Konak ilçesinde, 32 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından kovalamacayla yakaladı.Alınan bilgiye göre, Murat Mahallesi'ndeki bir evde şüpheli kişilerin bulunduğu yönünde yapılan ihbar üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.Polisin kapının açılmasını istediği evden, bir kişi arka taraftaki pencereyi kırarak kaçmaya başladı.Polis ekiplerinin peşinden gittiği kişi, kovalamaca sonunda yakalandı. Şüpheli kişinin yakalanmasının ardından ortaya çıkan bazı yakınları, polise mukavemette bulundu.Polis ekiplerine taş ve cam şişe atarak, gözaltındaki yakınlarını kaçırmaya çalışan kişiler, biber gazı kullanılarak dağıtıldı.Üzerinden sahte kimlik ve ehliyet çıkan kişinin Ümit A. olduğunu tespit eden polis, yapılan kimlik sorgusu sonucunda da hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu, ayrıca dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma gibi çoğu dolandırıcılık olmak üzere 32 ayrı suçtan sabıkasının olduğunu belirledi.Emniyetteki işlemleri sonrası İzmir Adliyesine sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.