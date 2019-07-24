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İzmir'de art arda iki araç yangını

İZMİR'de, iddiaya göre biri seyir halinde diğeri ise park halinde olmak üzere 2 otomobil elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

24.07.2019 08:28 İzmir'de art arda iki araç yangını
İZMİR'de, iddiaya göre biri seyir halinde diğeri ise park halinde olmak üzere 2 otomobil elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Bornova ilçesindeki Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı yakınında, dün saat 23.00 sıralarında seyir halinde olan bir otomobilde iddiaya göre elektrik aksamında meydana gelen arıza sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın sonucunda olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Otomobildeki yangın kısa sürede söndürülürken, herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi. Diğer yandan, Konak ilçesinde bugün saat 01.30 sıralarında ise Göztepe Mahallesi 96 sokakta park halinde bulunan bir otomobilde, elektrik kontağının arızalanması nedeniyle yangın çıktı. Otomobilden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri, otomobile müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle her iki otomobil kullanılmaz hale gelirken, polis ekipleri yangınlarla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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