İzmir'de Asayiş Uygulamaları

İzmir
'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 274 kişi yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 19-25 Kasım tarihlerinde uygulamalar yaptı.
Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı uygulamalarda, 467 araç ile 263 motosiklet kontrol edildi, 15 bin 789 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 274 kişi yakalandı.
Uygulamalarda ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, 41 mermi, 5 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 137 gram esrar, 1 gram eroin ve 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Motosikletlere yönelik denetimlerin de yapıldığı uygulamalarda, kontrol edilen 263 motosikletin 3'ünün çalıntı olduğu tespit edildi.
Polis,İzmir
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:59