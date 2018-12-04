İzmir'de Asayiş Uygulamaları

İzmir
'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 292 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 26 Kasım-02 Aralık
tarihlerinde ve belirlenen noktalarda uygulamalar yaptı.
Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı uygulamalarda, 434 araç ile 255 motosiklet kontrol edildi, 17 bin 859 kişinin Genel Bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 292 kişi yakalandı.
Uygulamalarda ayrıca 4 ruhsatsız tabanca, 110 mermi, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 11 fişek, 151 gram esrar, 5 gram kokain ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis,İzmir
04 Aralık 2018 Salı 12:21