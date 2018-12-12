İzmir'de Asayiş Uygulamaları

İzmir
'de son bir haftadaki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 278 kişi yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 3- 9 Aralık
'ta uygulamalar yaptı.
Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı uygulamalarda, 527 araç ile 296 motosiklet kontrol edildi, 17 bin 264 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 278 kişi yakalandı.
Uygulamalarda ayrıca 8 ruhsatsız tabanca, 62 mermi, 5 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 fişek, 110 gram esrar, 6 gram kokain, 6 gram eroin ve 114 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Motosikletlere yönelik denetimlerin de yapıldığı uygulamalarda, kontrol edilen 296 motosikletten birine trafik cezası uygulandı.
9 Aralık,İzmir Emniyet Müdürlüğü,İzmir
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:34