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İzmir'de, asistan doktor kendini astı

İZMİR'de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Asistan Dr. Tayfun Ö. (31), kendini asarak yaşamına son verdi.

26.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:12 İzmir'de, asistan doktor kendini astı

İZMİR'de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Asistan Dr. Tayfun Ö. (31), kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, bu sabah saatlerinde, ilçesinde meydana geldi. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortapedi Servisi'nde görev yapan Asistan Dr. Tayfun Ö. işe gitmeyince, meslektaşları merak etti. Tayfun Ö.'nün hastane yakınındaki evine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girince, kendini asan doktorun cansız bedeniyle karşılaştı. Tayfun Ö.'nün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FETÖ'CÜ KOMUTANLAR NEDENİYLE ASKER OLAMAMIŞ

Bekar olan ve yalnız yaşayan Tayfun Ö.'nün, daha önce Kara Harp Okulu 3'üncü sınıfta okurken, FETÖ'cü komutanların baskısına dayanamayıp okulu bıraktığı ve daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü, bir süre de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Ayrılan ve Atılan Askeri Öğrenciler Platformu Koordinatörlüğü yaptığı öğrenildi.



Karabağlar, Polis, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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