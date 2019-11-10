Haberler » Spor » İzmir'de 'Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu' düzenlendi - Spor

İzmir'de "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" düzenlendi

Karşıyaka Belediyesinin düzenliği "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu", 2 bin 162 kişinin katılımıyla yapıldı.

10.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:14İzmir'de
Belediyesinin düzenliği "Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu", 2 bin 162 kişinin katılımıyla yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle Anayasa Meydanı ile Zübeyde Hanım'ın kabri arasında yapılan koşuda 2 bin 162 kişi yarıştı.
Koşunun ödül töreni de Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nın bahçesinde gerçekleştirildi.
Törene, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Anıtkabir ziyareti için Ankara'da olması nedeniyle, Belediye Başkan Vekili Birgül Sural Üner katıldı.
İlk üçe girenlere kupaları takdim edilirken, tüm sporculara tişört ve sertifika verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Karşıyaka, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
18:17 Göztepe - Yeni Malatyaspor maçının ardından
18:08 Bayram Toysal: "Lider geldik, lider dönüyoruz"
18:06 Basketbolda derbi maçta gülen taraf Fenerbahçe!
18:03 Türkiye Kupası'nı Onursal Başkan Tahmazoğlu'na hediye ettiler
18:02 Grekoromen Güreş 1. Lig Finalleri tamamlandı
17:31 Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!
16:47 Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık
16:11 Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı!
15:32 Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!
15:09 Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:20:01