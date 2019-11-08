Haberler » Güncel » İzmir'de Atatürk için özel anma programı - Haber

İzmir'de Atatürk için özel anma programı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 81'inci ölüm yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"yle anılacak.

08.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:06 İzmir'de Atatürk için özel anma programı

Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı kapsamında bir dizi etkinlik planladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Alsancak Limanı önünden başlayacak. 12'nci kez düzenlenecek yürüyüşe katılacak İzmirliler Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerleyecek. Bu anlamlı yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak. "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"nün son bulacağı Cumhuriyet Meydanı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ata'yı anma konseri olacak. Uğur Sayınbatur'un şefliğini üstlendiği "Modern Brass Ensemble" Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti sunacak.

AASSM'de Atatürk için çok özel bir konser

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğiyle hazırlanan Atatürk'ü Anma Konseri, 10 Kasım Pazar saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da gerçekleşecek. Kemanıyla sık sık Atatürk'e Tosca'dan 'E lucevan le stelle' adlı aryayı çalan Enver Kapelman'ın kemanı, ölümünden 40 yıl sonra İzmirliler için çalınacak. Hakan Şensoy ve Cihat Aşkın'ın birlikte verecekleri "Atatürk'e Çalan Keman" konseri ile bu tarihi keman yeniden nota üretecek. Atatürk'ün her defasında hayranlıkla dinlediği aryayı dünyaca ünlü opera sanatçı Levent Gündüz seslend irecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
20:16   Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
20:15   Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı
20:07   Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
20:12   Erdoğan: Onu inkar edenler onda hayat buldular
20:12   Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:17:12