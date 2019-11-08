İzmir'de Atatürk için özel anma programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı kapsamında bir dizi etkinlik planladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Alsancak Limanı önünden başlayacak. 12'nci kez düzenlenecek yürüyüşe katılacak İzmirliler Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerleyecek. Bu anlamlı yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak. "Ata'ya Saygı Yürüyüşü"nün son bulacağı Cumhuriyet Meydanı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ata'yı anma konseri olacak. Uğur Sayınbatur'un şefliğini üstlendiği "Modern Brass Ensemble" Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti sunacak.

AASSM'de Atatürk için çok özel bir konser

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğiyle hazırlanan Atatürk'ü Anma Konseri, 10 Kasım Pazar saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da gerçekleşecek. Kemanıyla sık sık Atatürk'e Tosca'dan 'E lucevan le stelle' adlı aryayı çalan Enver Kapelman'ın kemanı, ölümünden 40 yıl sonra İzmirliler için çalınacak. Hakan Şensoy ve Cihat Aşkın'ın birlikte verecekleri "Atatürk'e Çalan Keman" konseri ile bu tarihi keman yeniden nota üretecek. Atatürk'ün her defasında hayranlıkla dinlediği aryayı dünyaca ünlü opera sanatçı Levent Gündüz seslend irecek.