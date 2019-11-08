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İzmir'de Atatürk için özel anma programı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Ata'ya Saygı Yürüyüşüyle anılacak.

08.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:40 İzmir'de Atatürk için özel anma programı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Ata'ya Saygı Yürüyüşüyle anılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı kapsamında bir dizi etkinlik planladı. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'de Alsancak Limanı önünden başlayacak. 12'nci kez düzenlenecek yürüyüşe katılacak İzmirliler, Atatürk portrelerinden oluşan 350 metre uzunluğundaki dev bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar ilerleyecek. Bu anlamlı yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak. Ata'ya Saygı Yürüyüşünün son bulacağı Cumhuriyet Meydanında İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Ata'yı anma konseri olacak. Uğur Sayınbatur'un şefliğini üstlendiği "Modern Brass Ensemble" Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğiyle hazırlanan Atatürk'ü Anma Konseri, 10 Kasım Pazar saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon'da gerçekleşecek. Kemanıyla sık sık Atatürk'e Tosca'dan 'Elucevan le stelle' adlı aryayı çalan Enver Kapelman'ın kemanı, ölümünden 40 yıl sonra İzmirliler için çalınacak. Hakan Şensoy ve Cihat Aşkın'ın birlikte verecekleri "Atatürk'e Çalan Keman" konseri ile bu tarihi keman yeniden nota üretecek. Atatürk'ün her defasında hayranlıkla dinlediği aryayı dünyaca ünlü opera sanatçı Levent Gündüz seslendirecek. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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