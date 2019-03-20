İzmir'de Avukata Darp İddiasına İlişkin Dava

İzmir
'de bir avukatı ofisinde darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 kişi ve kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle davacı oldukları avukat hakim karşısına çıktı.
29. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar İsmail Mert
Ö, Uğur A, Selim
A. ve Mehmet A. ile taraf avukatları katıldı.
Avukatlık yapan sanıklardan İsmail Mert Ö, trafik kazasında yaralanan Selim A'nın sigortaya karşı açacağı tazminat davasında vekilliğini üstlendiğini belirterek Selim A'nın daha sonra kendisini vekillikten azledeceği için dosyanın evrakını istediğini ifade etti.
Selim A'nın evrakları almak için ofisine hasar danışmanlık firması yetkilisi Uğur A. ve Mehmet A. ile birlikte geldiğini anlatan İsmail Mert Ö, belge eksikliği bahane edilmesi sonrası yaşanan tartışmada Mehmet A'nın kendisine yumruk attığını, darbeyle yere düştüğünü, yerdeyken Uğur A'nın da vurmaya başladığını iddia etti.
Olay sırasında ağzının zorla kapatıldığını savunan İsmail Mert Ö, "Beni darbeden sanıklar ve onları azmettiren Selim A'dan şikayetçiyim." diye konuştu.
Sanık Selim A, avukatın dosyayla ilgili belgeleri vermediği için polisi aradıklarını, diğer sanık Uğur A. ise İsmail Mert Ö'nün kendilerine küfür ettiğini savundu.
Hakim, İsmail Mert Ö'nün avukatına istediği delilleri sunması için süre verilmesine, dosyada bulunan olaya ilişkin CD hakkında bilirkişi raporu istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
İzmir'in Konak
ilçesinde 21 Haziran 2018'de yaşanan olayda avukat İsmail Mert Ö. ofisinde darbedilmiş, 3 sanık hakkında "basit yaralama" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihmal etme" suçlamalarıyla, İsmail Mert Ö. hakkında da "hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Güncel
Kaynak: AA