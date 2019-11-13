Haberler » Güncel » İzmir'de aynı aileden 4 kişi katledildi - Haber

İzmir'de aynı aileden 4 kişi katledildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde, aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.

13.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:45İzmir'de aynı aileden 4 kişi katledildi
'in ilçesinde, aynı aileden 1'i kadın 4 kişi silahla vurulmuş halde bulundu.
Olay, Kiraz ilçesi Çayağazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Akkeçe (40), eşi Döndü Akkeçe (38), oğulları Kemal Akkeçe (17) ve akrabaları Erol Akkeçe (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Olaya ilişkin ölen kişilerin akrabaları olduğu belirtilen M.A. (35) jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
(İHA)

Kiraz, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:29 Niğde'de aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
14:25 Kızıltepe'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
14:23 Şanlıurfa'da buğday ekim mesaisi başladı
14:28 Kuzey Makedonyalı Bakan Elvin Hasan: "Türkiye'nin desteğini hisseden ülkeyiz"
14:27 Bebek maması kavanozundaki kokaine 1 gözaltı
14:06 Anket şirketi ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı
14:03 Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
12:39 TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK, "Bu vergi düzeni adil değildir" deyip Meclis'e çağrı yaptı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:30:34