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İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

13.11.2019 12:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:30

'in ilçesine bağlı Mahallesi'nde İbrahim A. (40), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35), Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

AKRABALARI GÖZALTINDA

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

Çayağzı, Kiraz, İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (38)
SALİH:Bu müslümanlar bu dünyada olmazsa bu dünya cennet olurdu
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YEDİBELA:CEKİLMİYOSA ÜLKEYİ TERK ET
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UZUN COBAN SAGOLSUN:ARTIK 20 YIL SONUNDA BUNUDA GöRECEKTiK AYNI AiLEDEN 4 KiSi HAYATINA KIYDI
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SAKAR SAKİR:Memleket ucurumun esiginde siyasiler bol keseden salliyor her gun cinayet intihar millet bunalimda beyler kosklerde saraylarda kimin umurunda ekonomi Cort acil cozum olmazsa tehlikeli gunler bekliyor bizleri
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BRO:Cana kıymak bu kadar kolay mı? Biz hangi ara böyle olduk. Allah ıslah etsin.
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DELİ OLAN:moda ettiniz hangi arayı
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ADINIZI YAZIN:Darısı başımıza çünkü bu ülke çekilmez oldu
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SARI DEV:Adını yaz rumuzlu ülken çekilmez oldu ise seni tutan yok istediğin ülkeye gide bilirsin
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CEMAL:dörder dörder ölüyoruz artık. Allah sonumuzu hayır etsin.
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SİRÜS:SİRÜS YILDIZI HER 1000 YILDA BİR YER DEĞİŞTİRİR. yaKIN ZAMANA KADAR TEPEDE BULUNAN YILDIZ 1000 YILI TAMAMLADI VE AŞAĞIYA AŞAĞI İNMESİNE 10 YIL KADAR KISA BİR ZAMAN KALDI . PEKİ AŞAĞI İNDİĞİNDE NE OLACAK, KURANA GÖRE KIYAMET KOPACAKTIR. AMA HANGİ ZAMANDA BİLİNMEZ. ŞU AN YILDIZ AŞAĞI İNDİ İNECEK. GİDİN ARAŞTIRIN. HATTA İLK KIYAMET SİRÜSTEN BAŞLAYARAK DÜNYAYA GELECEKTİR. GİDİN ARAŞTIRIN. BEKLEYİN VE GÖRÜN. . . .
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