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İzmir'de aynı gün üvey kardeş kurbanı olanlar aynı gün defnedilecek

İzmir'de aynı gün üvey kardeş kurbanı olanlar aynı gün defnedilecekİZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, berber koltuğunda üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali Ekber Aslan ve üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Efe...

22.10.2019 13:51

İzmir'de aynı gün üvey kardeş kurbanı olanlar aynı gün defnedilecek

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, berber koltuğunda üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali Ekber Aslan ve üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Efe Can Demirtaş, bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İzmir'de aralarında anlaşmazlık bulunan üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ali Ekber Aslan ile yine üvey kardeşi Alper D. tarafından bıçaklanarak öldürülen Efe Can Demirtaş'ın İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsileri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazelerin ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazlarının ardından defnedileceği öğrenildi.

İzmir'de aynı gün üvey kardeş kurbanı olanlar aynı gün defnedilecek

Ali Ekber, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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