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İzmir'de badem ağacı çiçek açtı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, son günlerde kentte etkili olan ılık havalar badem ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

27.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:42İzmir'de badem ağacı çiçek açtı
'in ilçesinde, son günlerde kentte etkili olan ılık havalar badem ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu.

Ödemiş ilçesinde vatandaşlar, badem ağaçlarının çiçek açtığını görünce sevindi. Son günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeni nedeniyle ağaçların çiçek açtığı belirtildi.

Ödemişli doğa sever Kemal Gürses, "Cemrenin ilki 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düştü. İkinci cemrenin de 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşeceğini kabul edersek bahar aylarının gelmekte olduğunu söyleyebiliriz. Cemrenin sonuncusu da 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşecek. Cemre düşmesi demek havanın ısınması demektir. Biz bunu ağaçların çiçeklenmesinden anlarız" dedi. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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