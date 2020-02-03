Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de bağ evinden hırsızlığa tutuklama - Haberler

İzmir'de bağ evinden hırsızlığa tutuklama

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bağ evinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

03.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:05İzmir'de bağ evinden hırsızlığa tutuklama
'in ilçesinde bağ evinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Payamlı Mahallesi'nde A.Ş'ye ait bağ evinde yaşanan hırsızlık olayı üzerine mahalledeki güvenlik kameralarından şüphelilerin E.Ç. ve E.F. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden E.Ç. jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Güzelbahçe, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:21:58