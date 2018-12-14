İzmir'de Bağ Evine Sahte İçki Operasyonu

İZMİR'in Çeşme
ilçesinde bağ evine yapılan operasyonda kaçak üretilmiş 750 litre sahte şarap, 3 litre rakı, 3 litre votka ve 2 litre viski ele geçirildi. İzmir
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.S.'nin Ovacık Mahallesi
'ndeki bağ evinde kaçak alkollü içki ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyen ekipler, 750 litre sahte şarap, 3 litre rakı, 3 litre votka ve 2 litre viski ele geçirdi. Gözaltına alınan R.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.
- İzmir
Çeşme,İzmir
14 Aralık 2018 Cuma 12:39