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İzmir'de bağış rekoru denemesi

İzmir'de hafta sonu düzenlenecek Hayat Olabilirsin Festivalinde, kök hücre bağışında rekor denemesi yapılacak ve etkinlik çok sayıda ismi buluşturacak.

03.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:24 İzmir'de bağış rekoru denemesi
'de hafta sonu düzenlenecek Hayat Olabilirsin Festivalinde, kök hücre bağışında rekor denemesi yapılacak ve etkinlik çok sayıda ismi buluşturacak.

İzmirliler, kök hücre, kan ve organ bağışına dikkat çekmek için düzenlenecek olan Hayat Olabilirsin Festivalinde, hem bağış hakkında bilgilenecek hem de eğlenceli bir hafta sonu geçirecek. Mavibahçe AVM'de düzenlenecek ve kök hücre bağışın hedeflendiği etkinlik, 4-5 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Yıldıray Çığırgil, Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, ve Mavibahçe AVM Danışmanı Prof. Dr. Aylin Göztaş'ın da konuşma yapacağı festival kapsamında; Prof. Dr. Barış Malbora da kök hücre bağışını anlatacak. Eşleşen bağışçılar Mert Eğilmez ve Ebru Şahan ise bağışın öneminden bahsedecek. Kızılay Kök Hücre Sorumlusu Burak Kemal Tarhan'ın vereceği bilgilerin ardından kök hücre bağışı bekleyen Azra Bulut ile böbrek nakli bekleyen Dilek Gençyılmaz, katılımcılarla buluşarak bağışın önemini bir kez daha hatırlatacak. Belki de Sensin, İzmir Hasta Çocuk Evleri, Mutlu Olalım ve Yaşa Çocuk Derneklerinin başkanlarının da konuşma gerçekleştireceği festivalde, Uzm. Psk. Özge Yüksel de konunun psikolojik boyutu ile ilgili bilgiler verecek.

Önemli konuşmaların ardından eğlence ile devam edecek olan festivalde, çocuklar için resim workshopu ve animasyon gösterisi de gerçekleşecek. Yaygara, Tersyön, Fondip, Beyefendi, Pinti, Kaygı, Serkan Aras, Yağmur Sena Quintet, Dolce Band gruplarının konserleri ile müzik ziyafeti yaşayacak olan İzmirliler, konserlerin ardından 90'lar DJ Performansı ile geç saatlere kadar eğlenecek. Etkinliğe, Karşıyaka Kulübü de destek verecek. - İZMİR

Karşıyaka, Kızılay, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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