İzmir'de bağış yarışı

İzmir'de, kolektif bağış yapma yöntemi 'Destekle Değiştir' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Oyuncu Meltem Cumbul'un yönettiği bağış gecesinde, üç sosyal sorumluluk projesi için yardım toplandı.



Dünyanın bir çok yerinde uygulanan kolektif bağış modeli 'Destekle Değiştir' Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği iş birliğinde, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti. Oyuncu Meltem Cumbul'un yönettiği bağış etkinliğinde, İzmirliler İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren üç derneğe bağışta bulundu.



Katılımcılar, görme engelliler tarafından kurulan Herkes İçin Turizm Derneği, Konak Mülteci Derneği ve Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği'ne bağışta bulunmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Gecede, 'Destekle Değiştir' yazılı kartları kaldırarak bağış talebinde bulunan İzmirliler, üç dernek için bir kaç saat içerisinde 60 bin TL'ye yakın bağış toplamayı başardı.



Destek oturumunu yöneten Meltem Cumbul, bağış organizasyonuna destek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da bağışlarıyla destek oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA