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İzmir'de baharat atölyesinde yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, baharat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

23.07.2019 17:10
İzmir'de baharat atölyesinde yangın
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, baharat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki bir binanın alt katındaki baharat atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinleri, polis ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.
Baharat atölyesini tamamen saran alevler üst kattaki daireye de sıçradı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında atölyenin yanı sıra üst kattaki daire ile park halindeki otomobil ve motosiklet hasar gördü. İzmir'de baharat atölyesinde yangın

İnönü mahallesi, Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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