İzmir
'de balık tezgahlarında çinekop denetimi yapıldı
İZMİR'in Bornova
ilçesinde, boyları 20 santimetrenin altında olan çinekopların (lüfer yavrusu) avlanmasının ve tezgahlarda müşteriyle buluşmasının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi denetimlerde bulunuldu.
İzmir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde Bornova Merkez
Pazar Yeri'ndeki balık tezgahlarını denetledi.
Sabahın erken saatlerinde, ellerinde mezuralarla gelen denetmenleri gören balıkçılar şaşkınlık yaşadı. Denetmenler, balıkların ölçtü, tezgahta 20 santimetreden küçük balık bulunmasa da balıkçılar halden küçük çinekopları almamaları yönünde uyarıldı.
'ÇİNEKOP YOKSA LÜFER DE YOK'
Çevreyi ve doğayı korumak için dünyanın birçok kıtasında faaliyetlerde bulunan, uluslararası sivil toplum kuruluşu Greenpeace
, geçen yıllarda 'Seninki kaç santim' başlığıyla proje başlatmış, boyları küçük olan balıkların avlanmaması konusunda farkındalık yaratmıştı. Sosyal medyada da küçük balıkların olmaması durumunda büyüklerin de olmayacağını vurgulayan birçok paylaşımlarda bulunuldu. Son yıllarda, sık tüketilen bir balık olan lüfer türündeki azalmanın önüne geçebilmek amacıyla, bu balığın yavrusu olan çinekopların avlanması konusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da çeşitli çalışmaları bulunuyor.
Bornova,İzmir
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:47