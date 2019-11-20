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İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta tedavi edilerek doğal ortamına salındı

İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

20.11.2019 20:54 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:54İzmir'de balıkçı ağına takılan caretta caretta tedavi edilerek doğal ortamına salındı
'de balıkçı ağına takılan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin , yaptığı yazılı açıklamada, oldukça bitkin halde buldukları deniz kaplumbağasını 'da gözetim altına aldıklarını duyurdu.
Tahminen 25 yaşlarındaki dişi caretta carettanın bir gün dinlenmesini sağladıklarını aktaran Afşin, sağlıklı olduğunun belirlenmesi üzerine deniz kaplumbağasını İzmir Kuş Cenneti'nden denize bıraktıklarını bildirdi.

Sasalı, Afşin, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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