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İzmir'de bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan hafif ticari aracın içerisindeki 2 kişi yaralandı.

15.02.2020 01:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:56İzmir'de bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
'in ilçesinde bariyerlere çarparak takla atan hafif ticari aracın içerisindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmir çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametinden Buca yönüne gitmekte olan F.G. (21) idaresindeki 06 FN 6431 plakalı hafif ticari araç Buca Batı çıkışında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak metrelerce sürüklendi. Durumu gören çevredeki diğer sürücüler polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince araç sürücüsü ve yolcu konumundaki Y.O. (21) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, takla atan araç olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla kaza bölgesinde kaldırılırken, polis ekiplerince kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Gaziemir, İzmir, Buca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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