Haberler » Güncel » İzmir'de bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Haber

İzmir'de bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

15.02.2020 03:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 03:02İzmir'de bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
'in ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.G'nin kullandığı 06 FN 6431 plakalı hafif ticari araç, Gaziemir-Buca çevre yolunun çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak devrilen aracın sürücü F.G. ile Y.O. yaralanarak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
çekiciyle bölgeden alınırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Gaziemir, İzmir, Araç, Buca, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  15 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15.02.2020 03:32:55