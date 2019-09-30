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İzmir'de başından vurulan kadının hayatını kaybetmesi

İzmir'in Buca ilçesinde evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı.

30.09.2019 19:48İzmir'de başından vurulan kadının hayatını kaybetmesi

İzmir'in Buca ilçesinde evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı.

Kuruçeşme Mahallesi'ndeki olayın ardından soruşturma başlatan polis, hayatını kaybeden Tuğçe Baran'ın (22) erkek arkadaşı Emre K'yi gözaltına aldı.

Emre K'nin ifadesinde, "şakalaşırken genç kadını yanlışlıkla vurduğunu" iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta Tuğçe Baran'ın yaşadığı daireden silah sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve gelmiş, başından vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı.

Görgü tanıklarının, bir kişinin evden hızla uzaklaştığını söylemesi üzerine bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, soruşturma başlatmıştı.


Polis, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: AA

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