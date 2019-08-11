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İzmir'de bayram namazı

İzmir'de Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Hisar Camisinde bir araya geldi.

11.08.2019 08:29 İzmir'de bayram namazı
İzmir'de Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Hisar Camisinde bir araya geldi.

Milyonlarca Müslüman bir Kurban Bayramı'na daha kavuşabilmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşarken, İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan tarihi Hisar Camisi'ne gelen genç yaşlı çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Kılınan bayram namazının ardından cemaat, hutbeyi dinledi ve dua etti. Daha sonra vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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