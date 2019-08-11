Haberler» genel» Haber

- İzmir'de bayram namazı

- İzmir'de bayram namazıİZMİR - İzmir'de Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Hisar Camisinde bir araya geldi.

11.08.2019 08:30
- İzmir'de bayram namazı
- İzmir'de bayram namazı
İZMİR - İzmir'de Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Hisar Camisinde bir araya geldi.
Milyonlarca Müslüman bir Kurban Bayramı'na daha kavuşabilmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşarken, İzmir'in Konak ilçesi, Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan tarihi Hisar Camisi'ne gelen genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu. Kılınan bayram namazının ardından cemaat, hutbenin okunması ve yapılan duaların akabinde bayramlaştı.
- İzmir'de bayram namazı

Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
09:25   Beylikdüzü'nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildi
09:19   Dar gelirli 30 aileye belediyeden kurbanlık sürprizi
09:06   Süleymaniye Camii'nde bayram namazı sonrası sıcak çorba ikramı
09:00   Yüksekova'da vatandaşlar bayram namazı sonrası mezarlıklara akın etti
08:38   Sakaryalılar, Kurban bayramı namazını Demokrasi meydanında kıldı
08:32   AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bayram namazını SABANCI Merkez Cami'nde kıldı
08:30   - İzmir'de bayram namazı