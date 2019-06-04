İzmir'de bayram namazında camiler doldu taştı

Kaynak: DHA

Ramazan ayının bitmesinin ardından İzmirli vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.11 ayın sultanı olan ramazan ayının sona ermesinin ardından, İzmirli vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilerde bir araya geldi. 7'den 70'e yüzlerce İzmirli, tarihi camilere akın ederek bayram namazı için birlikte saf tuttu. Yoğunluk nedeniyle camilerin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı. Saat 06.27'de kılınan bayram namazı sonrası, vatandaşlarad bayramlaştı.